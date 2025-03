Ilrestodelcarlino.it - ‘Fuori servizio’ ma non per San Patrizio

Di giorno poliziotti e alla sera come hobby in giro a suonare nei locali, come hanno fatto a Cesenatico al Mamy’s pub per la prima serata della festa di San. E nell’occasione hanno anche iniziato i festeggiamenti dei primi cinque anni insieme. E’ il gruppo "Fuori servizio", quattro musicisti che si dilettano a fare divertire la gente con musica e canzoni. Il gruppo è composto da Matteo Turci basso e cornamusa, Mirko Fabbri cantante e chitarra acustica, Giovanni Salmeri batteria, Ulrico Bardari chitarra solista e portavoce del gruppo. Quando è nato il gruppo? "Cinque anni fa. Avevamo già avuto esperienze musicali con altri gruppi di amici e una sera durante una pizzata è venuta l’idea di fare un gruppo anche perchè parlando fra di noi abbiamo scoperto che avevamo gli stessi gusti musicali".