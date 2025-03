Fuori devi uscire Grande Fratello una eliminazione imprevedibile | l’annuncio di Signorini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nuova puntata e altri colpi di scena al. Tra i tanti c’è stato quello inerente il concorrente eliminato, infatti un nome a sorpresa ha dovuto abbandonare per sempre il reality show. Non ce l’ha fatta a superare gli altri e ha quindi lasciato la trasmissione a due settimane dalla finalissima, programmata per il 31 marzo.Ilha decretato quindi un altro addio. Il concorrente eliminato non ha superato il televoto. In realtà c’era anche stata un’altra, ma in quel caso è stato fondamentale l’intervento del bonus che ha permesso al gieffino di fare subito rientro in casa.Leggi anche: “Io sono sconvolto”., la notizia su Zeudi e Alfonsogelato, altro concorrente eliminato: chi èEra prevista una doppiaal, ma nel primo televoto a perdere era stato Javier, che ha avuto l’opportunità di sfruttare il bonus e proseguire la sua corsa verso la finale.