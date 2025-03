Superguidatv.it - Funerali Pietro Genuardi: il ricordo di Danilo Brugia – Intervista

Nel giorno dell’ultimo saluto a, il dolore per la sua scomparsa si unisce ai ricordi di chi ha condiviso con lui momenti indimenticabili sul set., collega e amico in Centovetrine, ha voluto omaggiare l’attore con parole cariche di affetto, ripercorrendo la loro esperienza fianco a fianco nella storica soap.IldiaidiE’ una giornata triste per l’ultimo addio ae tu hai condiviso bellissimi ricordi con lui sul set di CentoVetrineAbbiamo lavorato insieme per quattro anni, tutti i giorni, perché eravamo coinvolti nella stessa storia e questo ci ha portato a condividere moltissime ore sul set. Ma non solo: abbiamo vissuto anche tanti momenti di divertimento, trascorso vacanze insieme e fatto esperienze più leggere e spensierate.