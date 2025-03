Thesocialpost.it - Funerale Pietro Genuardi, lo straziante addio della moglie Linda: “Ci voleva tutti felici”

Il mondo dello spettacolo italiano ha detto, attore noto per i suoi ruoli in serie di successo come CentoVetrine e Il Paradiso delle Signore. La cerimonia funebre si è svolta il 18 marzo, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma, meglio conosciuta come la “Chiesa degli Artisti”, luogo simbolico per molti personaggi dello spettacolo. La scomparsa di, avvenuta il 14 marzo, è stata causata da una rara forma di tumore del sangue contro cui l’attore lottava da tempo, tenendo comunque un forte legame con i suoi fan tramite i social.In occasione dell’ultimo saluto, laAscierto ha condiviso parole toccanti, ricordando l’amore e la complicità che li hanno sempre uniti: «Ti ho chiamato poco fa, ma non mi senti. Sarai impegnato ad indossare il tuo abito verde petrolio, come sempre elegante e pieno di vita».