Fruncillo FdI | Solidarietà e supporto al consigliere Mazzariello

Tempo di lettura: < 1 minuto“A nome mio e del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia, desidero esprimere la più profondae vicinanza a Franco, presidente del consiglio comunale di Atripalda eprovinciale di FdI. L’ignobile attentato alla sua auto, incendiata nella notte, è un atto che condanniamo con fermezza. Questo gesto vile e intimidatorio non deve e non può fermare l’impegno di chi, come Franco, lavora nell’interesse della collettività ogni giorno.Siamo particolarmente vicini alla sua famiglia in questo momento difficile e riteniamo importante che sentano il sostegno e l’affetto anche della nostra comunità politica. Siamo certi che Franconon si farà fermare da questo atto spregevole. La sua dedizione e il suo coraggio nel portare avanti il suo dovere politico sono evidenziati dalla quotidianità del suo agire.