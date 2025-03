Ilgiorno.it - Frode sui bonus edilizi “Società schermo” nel Varesotto. Quattro denunciati

indagati,a piede libero per truffa aggravata, 720mila euro sequestrati. Al centro dell’operazione della Guardia di Finanza di Varese unavicentina che sulla base degli elementi emersi dalle indagini preliminari, risulterebbe coinvolta in unarelativa ai cosiddetti “”, cioè le agevolazioni fiscali consistenti nella detrazione d’imposta delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro degli edifici ed al risparmio energetico. I finanzieri del Nucleo di polizia economica e finanziaria di Varese, prima coordinati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio e successivamente da quella di Vicenza dove il fascicolo è stato trasferito per competenza, hanno scoperto due imprese, utilizzate per immagazzinare fraudolentamente i crediti d’imposta derivanti daigenerati “in provetta”, cioè con la creazione di documentazione fiscale artificiosamente precostituita.