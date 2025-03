Frode fiscale a San Miniato sequestro da quasi un milione

Leggi su Corrieretoscano.it

SANa SandaunMilitari del comando provinciale di Pisa della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad una ordinanza dipreventivo, adottato dal Tribunale di Pisa, su richiesta della locale Procura della Repubblica, con cui è stata sottoposta a misura cautelare la somma di oltre 950mila euro, corrispondente all’importo di un finanziamento, c.d. ‘Fondo di garanzia PMI Covid 19’, garantito dallo Stato ad un’azienda di San, provincia di Pisa, per “aiuti sotto forma di garanzia sui prestiti – Misure temporanee”.L’incentivo, introdotto durante il periodo emergenziale dal Decreto Legge n. 18 aprile 2020, n. 23, c.d. ‘Decreto liquidità’, era riservato alle imprese che intendessero effettuare investimenti in beni mobili ed immobili, quali beni strumentali all’attività d’impresa e per il fabbisogno di liquidità connesso ad un progetto di sviluppo per la propria attività e/o al rafforzamento della propria capacità produttiva.