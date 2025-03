Udinetoday.it - Friuli Venezia Giulia: velo integrale, è divieto

Tensioni in Consiglio regionale durante la discussione sulla proposta di legge nazionale che vieta l'uso di niqab e burqa nei luoghi pubblici. Patto, Pd e M5s hanno abbandonato l'aula in segno di protesta contro la calendarizzazione della norma, ritenuta strumentale alla campagna elettorale per.