Freezing cos’è come si fa e quando è indicata la crioconservazione degli ovociti

Le statistiche parlano chiaro. In Italia è in aumento il numero di donne che decidono di preservare la loro fertilità, optando per il congelamento. Questo può avvenire sia per motivi medici, quindi a causa di una malattia che può mettere a rischio la propria capacità riproduttiva, o per ragioni personali (il cosiddetto “social”), dalla ricerca di un partner stabile, alla necessità di dedicare di trovare una stabilità lavorativa ed economica. Tutto questo può infatti “spostare” in avanti le lancette della gravidanza.Le tre tappe del congelamentoSostanzialmente il percorso si può sintetizzare in tre momenti diversi. Si parte dalla cosiddetta stimolazione ormonale controllata, che si effettua attraverso punture sottocutanee. Queste vengono associate ad un monitoraggio con ecografia per valutare la crescita follicolare a partire dal secondo-terzo giorno del ciclo.