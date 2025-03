Ilfattoquotidiano.it - Fratoianni a Draghi: “Ue assente nel mondo. Mentre si discute il ritardo dell’Europa, Bruxelles tace sull’ennesimo crimine di Netanyahu”

discutiamo delsiamo ancora in attesa di una parola dall’Europadi guerra di, che ha violato l’accordo. Parto da qui non per fare una polemica, ma perché questo mi pare il punto su cui si misura l’assenza di una politica, di una capacità di riorganizzare un protagonismo dell’Ue nel, l’assenza di un protagonismo che emerge dal suo rapporto che io condivido, soprattutto sul piano della diagnosi”: così Nicolarivolgendosi a Mario, intervenuto in sala Koch al Senato per parlare del “Rapporto sul futuro della competitività europea”.“Se di fronte alcolossale che abbiamo sulla politica e sull’innovazione, rischiamo di restare fuori, occorre riflettere su quali siano le priorità e io non penso possano essere quelle di un piano di riarmo che individua una cifra, colpisce molto, 800 miliardi che lei aveva indicato come base minima necessaria per rispondere al nostro”, prosegue il deputato di Avs che riconosce nel discorso diuna critica al piano di riarmo proposto da Ursula von der Leyen.