Thesocialpost.it - Francesca Testino morta schiacciata da una palma, la famiglia: “Quell’albero era inclinato dal 2008”

Ladi, la donna di 57 anni deceduta dopo essere stata colpita dalla caduta di unain una piazza di Genova, è determinata a fare chiarezza sull’accaduto. La madre e la sorella della vittima hanno deciso di affidarsi all’avvocato Emanuele Lamberti per condurre approfondimenti paralleli rispetto a quelli della procura, cercando di ottenere risposte precise sulla dinamica dell’incidente.Nel frattempo, la procura di Genova ha aperto un’indagine per valutare eventuali responsabilità. Gli accertamenti sono coordinati dal pubblico ministero Fabrizio Givri, che ha disposto una raccolta di documenti negli uffici della Direzione Verde Pubblico del Comune, del Municipio Medio Levante e di Aster, l’azienda che si occupa della manutenzione degli spazi verdi. Testimonianze e immagini d’archivio suggeriscono che lafosse inclinata già dal, un dettaglio che potrebbe essere cruciale per comprendere se vi siano state negligenze nella gestione dell’area.