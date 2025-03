Donnapop.it - Francesca Fagnani torna in tv con Belve e un nuovo programma… o quasi! Ecco di cosa si tratta

Leggi su Donnapop.it

è pronta are su Rai Due con la sua amata trasmissione, che tornerà in onda dal 22 aprile con una nuova edizione. La conduttrice, che ha conquistato il pubblico con la sua capacità di intervistare in modo diretto e senza filtri, si è dichiarata molto soddisfatta di come è andato il ciclo di puntate appena concluso.ha parlato anche del futuro del programma, dichiarando: «Se ci rivedrete presto? Sì, torneremo e credo che la trasmissione ci sarà finché capirò che c’è attesa di una nuova stagione». Ma oltre alla conferma del ritorno di, c’è una novità che sta già facendo parlare: unspin-off che verrà introdotto con una prima puntata già questa stagione,Crime.in tv cone non solo.La vera novità è l’arrivo diCrime, un format che segnerà un ulteriore passo nella carriera di