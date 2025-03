Quotidiano.net - Francesca Fagnani come Franca Leosini? Arriva ‘Belve crime’

Manca circa un mese al ritorno in tv di’ - la prima puntata della nuova stagione andrà in onda il 22 aprile su Raidue - ed ecco subito una novità. “Da quest’anno ci sarà uno spin-off. Partiamo con una puntata e poi vediamo. Stavolta verranno intervistate persone appartenenti alla cronaca” ha annunciato la giornalista e conduttricedurante un incontro con Rcs Academy. “Sarà un viaggio nella mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male, di chi ha attraversato il male e lo ha inferto al prossimo. Sì, questo sarà quello che vedrete presto” ha aggiunto. “Un viaggio della mente di chi ha fatto del male”: ricorda qualcosa? Gli appassionati crime, quello fatto bene, non possono non pensare a, inbile maestra e icona del programma ‘Storie maledette’.