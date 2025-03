Lanazione.it - Frana a Gignago: montagna monitorata dal drone. Sopralluogo sul punto del distacco

Fosdinovo (Massa Carrara), 18 marzo 2025 – Per risolvere al più presto la problematica rappresentata dalla grossache da sabato notte sbarra l’unica strada di accesso alla frazione di, l’amministrazione comunale di Fosdinovo non ha perso tempo. E dal pomeriggio di domenica infatti – in somma urgenza – la ditta Belvedere di Jacopo Pennucci di Rometta di Fivizzano è operativa sul posto. Viene adoperato un grosso “ragno“, speciale tipo di escavatore utilizzato su pendii molto accidentati, dove altri mezzi non potrebbero operare per motivi di stabilità e sicurezza. Un mezzo particolare, condotto da maestranze esperte, al fine di togliere dall’isolamento i dodici nuclei familiari residenti nella frazione che, solo a piedi e successivamente confidando in qualche passaggio offerto da caritatevoli amici e conoscenti, provenienti dalla zona libera, possono raggiungere il proprio posto di lavoro.