Iltempo.it - #FORUMAutoMotive, Toni Purcaro (DEKRA Italia): "Educazione stradale e formazione dei giovani per futuro più sicuro e sostenibile"

Milano, 18 marzo 2025 – Ilcompie dieci anni, l'appuntamento dedicato ai temi strategici e di più stretta attualità per il settore automotive, tenutosi a Milano, che ha rappresentato un'occasione di confronto suldel settore in. Secondo, Executive Vice PresidentGroup e Presidente, intervenuto alla tavola rotonda ‘Educare (bene) alla sicurezzaè anche una questione di cultura e di esempio da parte di più grandi: "Il settore automotive sta vivendo un periodo di grandi trasformazioni, dove la sicurezzaè più che mai centrale. Educare a una mobilità responsabile non è solo una questione di normative, ma di un cambiamento profondo nelle mentalità, che deve partire dalla famiglia e daiè convinta che investire nell'rappresenti un passo fondamentale per unpiùsulle strade.