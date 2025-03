Fortnite e Anti-Cheat su Snapdragon grazie alla collaborazione tra Qualcomm e Epic

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –Technologies, Inc. edGames hanno annunciato unastrategica volta ad ampliare la compatibilità dei giochi PC con l'ecosistema Windows on. L'iniziativa prevede l'integrazione del supporto per Windows onall'interno di Easy, componente chiave diOnline Services, e il rilascio diper dispositivi Windows on