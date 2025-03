Ilfattoquotidiano.it - Forti, fortissimi, praticamente inutili: cosa ha detto il calciomercato di riparazione. Spoiler: più flop che svolte

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Speranze, obiettivi, investimenti, sogni. Ildi gennaio 2025 è stato molto intenso e ha portato a stravolgimenti che non tutti si sarebbero potuti aspettare. Lo sanno bene, loro malgrado, Juventus, Milan o Roma, che dopo le spese importanti della scorsa estate, si sono ritrovate a sconfessare e correggere buona parte della campagna acquisti, riproponendosi protagoniste anche questo inverno. E a distanza di un mese e mezzo, qualche considerazione può essere fatta. Perché alla fine non tutti, o meglio non tanti, sono riusciti a trarre davvero giovamento dall’ultimo. E con meno di dieci partite al termine della stagione, c’è già da pensare al futuro.d’alta classifica – Tolta l’Inter, che proprio non aveva bisogno (è arrivato solo Zalewski), le altre si sono mosse.