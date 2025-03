Notizie.com - Forte terremoto a Potenza: cosa è successo e perché è stato diverso dalle scosse nei Campi Flegrei

oggi, 18 marzo, in Basilicata:. La situazione minuto per minuto.nei(Ansa Foto) – notizie.comUna scossa di magnitudo 4.2 ha bruscamente risvegliato la città di, che questa mattina, martedì 18 marzo, ha dovuto affrontare un. La terra si è mossa a una profondità di 14 chilometri e per questo le onde sismiche hanno avuto modo di attenuarsi prima di arrivare in superficie. Così la scossa percepita non è stata particolarmentee non ha causato grossi danni. È proprio questa la differenza che caratterizza questoda quello avvenuto nei giorni scorsi nei, di4.4 e profondità di 2 chilometri. Più profonda è la scossa, più viene percepita.