Forte scossa di terremoto a Potenza

AGI - Unha scosso la Basilicata, in particolare l'area intorno a. La magnitudo registrata da INGV è pari a 4.2 ma il sisma è stato sentito anche a Matera e, come si nota dai commenti sui social, in diverse regioni del Centro-Sud. La profondità registrata è di 14 chilometri. Non è possibile ancora appurare la presenza di eventuali danni a persone o edifici.