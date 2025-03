Formato programma e stato di gioco per ogni confederazione mentre UEFA si unisce al partito

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-18 00:22:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:La storia sarà fatta ai Mondiali del prossimo anno, con tre paesi che ospitano il primo torneo a 48 squadre.La qualifica per le finali in Nord America è andata molto tempo fa per cinque delle sei confederazioni.Tuttavia, poiché il calcio domestico prende un sedile posteriore per un breve momento,si unirà alalcune squadre europee, tra cui Inghilterra e Belgio, inizieranno la loro strada per la qualificazione.È il momento perfetto, quindi, per un corso Crash su come funziona la qualifica pere quante squadre invieranno al torneo rinnovato.È l’Inghilterra Arrivals Day! pic.twitter.com/0onz263ely– Inghilterra (@england) 17 marzo 2025AfcLaasiatica vedrà otto squadre qualificate direttamente per le finali.