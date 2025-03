Puntomagazine.it - Forio d’Ischia: sopresi con smartphone e auricolari falsi. La Polizia di Stato denuncia due persone

Due napoletaniti per ricettazione e commercio di prodotti contraffatti: sequestratie accessoriNel pomeriggio di ieri, ladihato due napoletani di 56 e 40 anni con precedenti diper ricettazione e introduzione nelloe commercio di prodotti con segni.In particolare, gli agenti del Commissariato di Ischia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare nella Strada Statale 270 a, hanno controllato un’auto con a bordo due soggetti.Durante le fasi del controllo, i poliziotti hanno rinvenuto, all’interno del veicolo, alcune scatole contenentied accessori risultati essere, di cui i due non hanno saputo giustificare la provenienza; per tali motivi, i prevenuti sono statiti dal personale operante.