Food Expo Versilia 2025: cibo e cultura mix vincente

e territorio cocktail esplosivo del grande evento ‘‘, in programma dal 29 al 31 marzo. E’ davvero tutto pronto a Viareggio per una manifestazione interessantissima tutta da gustare, giunta alla sua terza edizione, interamente dedicata allaenogastronomica e alle produzioni locali. Viene etichettata dagli addetti ai lavori come “l’unica che racconta l’intero territorio dalle dune del Parco di Migliarino San Rossore, al mare, all’entroterra dellafino alle Alpi Apuane“.Una kermesse di assoluto livello, che si pone come valido obiettivo quello della promozione e valorizzazione delle produzioni del territorio. Il tutto creando rilevanti momenti di networking e connessione tra i vari player di settore, appassionati e professionisti della ricettività della zona dellae province limitrofe.