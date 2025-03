Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Cesta, nuove qualifiche: "Formazione chiave per lo sviluppo"

Sono stati consegnati nei giorni scorsi, allaSan Giuseppe Cfp, i certificati di qualifica per il corso Animatore di Comunità, realizzato grazie ai Fondi Europei della Regione Emilia-Romagna. Un traguardo significativo non solo per i partecipanti, ma anche per l’intero territorio, che beneficia difigure professionali pronte a contribuire allosociale. Alla cerimonia ha partecipato l’assessore alla Scuola,e Cultura, Francesca Buraschi, che ha sottolineato l’impegno del Comune di Copparo, patrocinatore dell’iniziativa, "nel promuovere lacome strumentoper l’innovazione sociale e loterritoriale". Ha inoltre messo in evidenza come il percorso formativo rispecchi le strategie didelle Aree Interne, "grazie ai cui finanziamenti l’amministrazione comunale ha potuto avviare una delle prime iniziative di cooperazione di comunità nel ferrarese".