Spazionapoli.it - Folorunsho, la verità sull’addio: “Vi svelo perché è voluto andare via dal Napoli”

Leggi su Spazionapoli.it

Michaelha lasciato ila gennaio, l’agente del centrocampista ha svelato il vero motivo per cui ha chiesto la cessione Da ormai due mesi, ha preso una strada diversa Michael, che ha lasciato ilin prestito nel calciomercato di gennaio. Il centrocampista azzurro ha deciso di firmare per la Fiorentina, con la quale ha vissuto un primo periodo fatto di alti e bassi. La stagione dei Viola, infatti, non riesce a vivere di continuità, con un’alternanza tra vittorie di peso come quelle contro Inter e Juventus e disfatte inaspettate come con il Verona.Dal momento della firma, il classe 1998 ha già disputato 516 minuti e, solamente un infortunio alla coscia, gli ha impedito di essere in campo regolarmente nelle ultime uscite della squadra. Ancora nessun gol all’attivo, ma le sue prestazioni stavano convincendo Raffaele Palladino.