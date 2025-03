Quotidiano.net - FolleMente bene. Il film di Genovese nelle sale vola

Leggi su Quotidiano.net

Incassi folli per, che ha superato i 14 milioni di euro al box office, sfiora i due milioni di spettatori ed è ilpiù visto, in assoluto, in Italia da inizio anno. Ildi Paolo, con un cast corale che va da Pilar Fogliati a Edoardo Leo, da Claudio Santamaria a Emanuela Fanelli, con Marco Giallini, Claudia Pandolfi, Rocco Papaleo, Maurizio Lastrico e altri, ha stravinto la sua scommessa. Alla quarta settimana di programmazione, è ancora in 460, e si avvia a raggiungere uno dei precedenti successi di, Immaturi, che totalizzò 15 milioni di euro. Non sono lontanissimi neanche i 17,3 milioni di euro di Perfetti sconosciuti, ildiventato cult movie e fenomeno mondiale, con oltre 20 remake in tutto il mondo. Esi avvia a raggiungere, forse a superare, il record di stagione per unitaliano, detenuto da Diamanti di Ferzan Ozpetek con i suoi 16 milioni di incasso.