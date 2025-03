Sport.quotidiano.net - Follano sotto la Curva assieme alla squadra

La Spal esce dal confronto con la seconda della classe con le ossa rotte, anche se non si può dire non abbia messo in campo tutto quello che aveva. Baldini nel dopo gara analizza il match: "Ai ragazzi ho detto che la Ternana rispetto a noi ha più di quaranta punti in classifica, ma oggi sul campo non si è visto. Parliamo di un 3-0 e se uno legge il risultato pensa che sia stata una tragedia, ma non è stato così. Io esco da questa gara con la consapevolezza che ce la possiamo fare. Si dirà: dopo un tre a zero? Sì, se giochiamo come stasera contro la prima della classe, perché per me la Ternana lo è, possiamo giocarcela con tutti quanti". "C’è ovviamente rammarico – continua Baldini –, possiamo stare fino a domattina a parlare degli errori che dovrò correggere, ma l’atteggiamento che i ragazzi hanno messo in campo è quello giusto.