Foggia sicurezza urbana | più controlli meno chiusure Confesercenti

Di seguito un comunicato diffuso da:Ladei cittadini e l’ordine pubblico non si risolvono chiudendo le attività, ma è compito della Polizia Locale, in base alla richiesta o segnalazione dei cittadini, garantire servizi di prevenzione, controllo e repressione. E’ quanto sostiene la presidente provinciale di, ing. Maria Antonietta Armillotta, con riferimento alla recente ordinanza del Comune direlativa alla, il Decoro e la Quiete Pubblica; contestualmente è stato anche chiesto un incontro alla Sindaca del capoluogo, Maria Aida Episcopo, per offrire la collaborazione dei commercianti alle forze dell’ordine che hanno il compito principale di garantire ladei cittadini e di mantenere l’ordine pubblico.“Occorre potenziare le pattuglie serali e notturne – commenta la presidente Armillotta – per meglio rispondere alle richieste di intervento connesse alla maggiore presenza di persone all’esterno dei locali pubblici nelle zone centrali e, ribadiamo, persone esterne ai locali pubblici”.