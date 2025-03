Oasport.it - FOCUS SCHERMA – Francesca Palumbo: Dalla Basilicata ai Giochi: L’Argento e la Svolta Personale

Leggi su Oasport.it

In questa intervista di Alice Liverani con Alessandro Gennari, scopriamo il lato piùe umano di, una delle più grandi schermitrici italiane . A soli 8 anni, ha assistito al suo primo assalto e da allora ha dedicato la sua vita alla, conquistando medaglie prestigiose comea Budapest nel 2019 , l’Oro ai Mondiali di Il Cairo nel 2022 , l’Oro ai Mondiali di Milano nel 2023 , enel fioretto a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024 .ci racconta anche della sua “, di una litigata con il suo allenatore che l’ha spinta a migliorare , della gestione delle emozioni durante i Mondiali e le Olimpiadi , e di come affronta gli aspetti psicologici nelle gare più importanti . Oltre allaè anche laureata in Economia e ha una grande passione per l’enologia .