Ilgiorno.it - Flora et Decora: la fiera del florovivaismo torna alla Basilica di Sant’Ambrogio

et”,del, artigianato ed enogastronomia,dal 4 al 6 aprile, ore 10-20, ingresso gratuito, nella storica sede, negli spazi antistanti ladi, dove la concepì l’ideatore Lamberto Rubini. Affidarsi al Santo patrono di Milano (e anche di api e apicultori) è più sicuro che nonbenevolenza di soggetti privati o pubblici che affittano spazi per eventi onde trarne il massimo ricavo? "Profonda, per la verità, è la sintonia con Ambrogio, che scrisse pure della bellezza di un campo fiorito, equiparatabellezza di grazia e benedizione divine: “Si pascono gli occhi del dolce spettacolo di viole purpuree, gigli candidi, rose rutilanti.”, Exameron, 3,36". Dall’omelia, per favore, un facile rimando agli espositori? "Proprio con “Le Rose di Firenze” ci sarà una splendida esposizione di rose da giardino antiche e vintage: “Félicité Parmentier“, “La Reine Victoria“, Rosa Ballerina, giusto per identificarne qualcuna".