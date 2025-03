Fiumicino diventa set del nuovo film di Francesca Archibugi

Leggi su Ilfaroonline.it

, 18 marzo 2025- Oggi il territorio sarà protagonista delle riprese del“Illusione”, diretto da. Per consentire lo svolgimento delle scene, dalle 18:00 alle 24:00, è stato istituito il divieto di transito veicolare in diverse vie della località Isola Sacra, tra cui Via di Costalunga, Via Cima Colbricon, Via Cima Spessa, Via Passo della Sentinella, Via Scagliosi, Via del Faro, Via Giuseppe Fontana e Via delle Lampare. Le chiusure sono attuate solo durante le riprese effettive, per il tempo strettamente necessario, garantendo così il minor disagio possibile ai residenti.“Illusione” vanta un cast di rilievo, con Jasmine Trinca nel ruolo della protagonista, il magistrato Cristina Camponeschi, impegnata in un’indagine su un giro di prostituzione legato all’Europa dell’Est e al Parlamento Europeo.