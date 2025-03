Lapresse.it - Fisco, Agenzia Entrate e Riscossione: arriva l’homepage unica

porta di accesso e uno spazio condiviso per visualizzare subito in primo piano i servizi online e le ultime notizie in materia fiscale. Da oggi, collegandosi ai siti istituzionali didelledelle, si apre una nuova pagina, una super-homepage che consente ai cittadini di trovare immediatamente sullo schermo le principali funzionalità e gli approfondimenti relativi alle attività delle due Agenzie. Tra i servizi a disposizione, anche il nuovo sistema di prenotazione appuntamenti, con una navigazione pensata per facilitare gli utenti nella scelta dell’ufficio a cui rivolgersi per ricevere assistenza.Il lancio della super homepage, accompagnato dal claim ‘Due Agenzie al servizio del Paese’ e da un video di presentazione pubblicato sui canali social, si inserisce nell’ambito delle sinergie operative volte a sviluppare sempre nuove soluzioni per facilitare l’utilizzo dei servizi digitali.