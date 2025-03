Zon.it - Fisciano: corsi gratuiti di musica per giovani dai 8 ai 13 anni

Leggi su Zon.it

Il Comune di, in collaborazione con il Gran Concerto Bandistico “Città di”, offrediper residenti tra gli 8 e i 13. I partecipanti potranno apprendere strumenti come clarinetto, trombone, sassofono, basso tuba, oboe, corno, tromba, flauto traverso e percussioni. Questa iniziativa mira a sviluppare le competenzeli e la passione artistica dei, contribuendo alla loro crescita personale.Per iscriversi, è necessario compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune di. Non perdete questa straordinaria opportunità di avvicinare i vostri figli al mondo della!Segui ZON.IT su Google News.