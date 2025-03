Lanazione.it - Firenze, Ugo De Vita ricorda Cesare Pavese alle Oblate

, 16 marzo 2025 - “Officina della poesia il teatro e le arti” torna alla Biblioteca dellenell’anno del settantacinquesimo anniversario della morte di. Ugo Dericorderà il poeta e romanziere scomparso il 27 agosto 1950, in Sala Storica “Dino Campana” l’8 aprileore 17.30. Proporrà una lectio aperta alla cittadinanza sul poeta e romanziere ed alcune letture dopere più significative di prose e versi. La lezione-spettacolo sarà riproposta a Roma a Torino al Circolo dei lettori nel mese di giugno. Scrittore controverso, su cui molto si discusse in particolare negli anni sessanta e settanta,(1908-1950), è ancora oggi amato da una folta schiera di lettori ed in particolare dal pubblico dei più giovani. Vinse il Premio Strega nell’anno della morte, tuttavia non mancarono nel dopoguerra voci discordanti sulla sua scrittura.