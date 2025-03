Lanazione.it - Firenze, Riccardo Azzurri trionfa con la canzone ‘Araba fenice’

, 18 marzo 2025 - Aldo Caponi in arte Don Backy ecantano insieme emozionando profondamente il pubblico guadagnandosi il primo posto nella classifica. A conclusione della puntata 645 del “Festival Italia In Musica” condotto da Paola Delli Colli, con la direzione artistica di Franco Renzi mandata in onda il 15 marzo sull’emittente Laziotv del gruppo GoldTv di Gianfranco Sciscione e diretta Fb, è stata resa nota anche la Top Five dal noto giornalista Roberto De Angelis Rdaradio che ha annunciato il vincitore della classifica del brano più gradito dai telespettatori su diversi siti e radio accreditate in una settimana. Hato il brano "Araba Fenice ", testo e musica di. Il cantautore fiorentino ringrazia per la preziosa partecipazione di Don Backy, al quale gli aveva dedicato la