Lanazione.it - Firenze, Novoli senza internet da giorni. I residenti protestano: "Disservizi continui e nessuno con cui parlare"

, 18 marzo 2025 - “con cui. È da venerdì scorso chenon funziona nelle nostre case e pare che stavolta si debba stare addirittura una settimanaconnessione. Ma tutto questo è inaccettabile”. Sono arrabbiati idi via San Donato-via della Villa Demidoff, a. “Negli ultimi mesi non si contano le volte in cui la rete è saltata - denunciano i cittadini -. Spesso la connessione va a singhiozzo e, in concomitanza con il maltempo, si blocca, lasciandoci perrete. Tra noi ci sono diverse persone che stanno avendo difficoltà col lavoro. Ma la cosa che ci fa più rabbia è che non riusciamo ad avere un interlocutore. Chiamando i vari gestori, siamo obbligati ad interagire con gli assistenti virtuali, che si limitano a dirci, genericamente, che c’è un guasto in zona.