Inter-news.it - Fiorentina, la coreografia anti-Juventus dei tifosi costa cara: ecco la sanzione

Leggi su Inter-news.it

Ha fatto molto discutere la particolaredeidella, con un insulto diretto alla, in occasione della 29ª giornata di Serie A. Arrivano ora delle ripercussioni per il club viola.SERATA DA DIMENTICARE – Oltre il danno anche la beffa perall’Artemio Franchi di Firenze. Prima del fischio d’inizio della gara della ventinovesima giornata, andata in scena domenica pomeriggio alle ore 18.00, la “Curva Ferrovia” della tifoseria viola si è impegnata a organizzare un particolarissimo spettacolo. Due parole, capaci di trasmettere un messaggio sintetico ma assolutamente diretto: “Juve Merda”. Questo quanto scritto nelladeidella, che poi hanno potuto godersi la roboante vittoria della propria squadra ai danni di quella di Thiago Motta.