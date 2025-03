Calciomercato.it - Fiorentina-Juve non è ancora finita: il giudice sportivo è stato anticipato

Leggi su Calciomercato.it

ntus è stata una partita sostanzialmente senza storia. Disastro dei bianconeri ma la sfida a distanza non è. Polemiche in corsouna weekend da dimenticare per lantus che ha ceduto il passo anche alladopo aver perso nel peggiore dei modi contro l’Atalanta. Nelle ultime due gare un totale di ben sette gol incassati e zero realizzati con un paio di prestazioni ben al di sotto della sufficienza.non ègià allertato (LaPresse) – Calciomercato.itContinua quindi il periodo disastroso dei bianconeri, che si ritrovano nella complicata lotta per un posto Champions dopo aver inanellato due ko di fila che hanno polverizzato le piccolissime certezze che aveva timidamente provato a costruire Thiago Motta col filotto di cinque successi consecutivi in Serie A immediatamente precedente.