Fino alla Fine: Il Nuovo Thriller di Gabriele Muccino in Prima TV su Sky e NOW

È in arrivo inTV su Sky Cinema l’ultimo film di, in onda martedì 18 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.Il tredicesimo film diè unserrato che racconta la notte di un gruppo di ragazzi fatta di incontri incredibili, amori improvvisi, decisioni irrefrenabili e conseguenze inimmaginabili. In questo film il regista porta i propri personaggi al limite, li spinge a superare le barriere e a non accontentarsi di un’esistenza preconfezionata e programmata.I protagonisti sono Elena Kampouris (Sophie) e Saul Nanni (Giulio), e nel cast troviamo anche Lorenzo Richelmy nei panni tormentati di Komandante, Enrico Inserra in quelli di Samba e Francesco Garilli in quelli di Sprizz.