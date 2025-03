Quotidiano.net - Fino a 6 motociclisti connessi in un tocco: LEXIN G2 è l'interfono per moto migliore che esista

Leggi su Quotidiano.net

Per comunicare chiaramente con il tuo compagno di viaggio inG2Bluetooth è il gadget che ogniciclista moderno dovrebbe avere nel casco: oggi poi costa solo 123,37€ grazie al 14% di sconto e al coupon sconto aggiuntivo del 10%. Con una portata di 1000 metri, audio nitido eone stabile anche a velocità sostenute, questo sistema di comunicazione è pensato per rendere la tua esperienza su due ruote (e non solo) ancora più completa. Acquista l'percon il coupon Comunicazione chiara e cristallinaa 6IlG2 supporta laone da 2 a 6, rendendolo perfetto per chi viaggia in gruppo o per i duetti in. Puoi parlare in tempo reale, dare indicazioni, scherzare o semplicemente condividere il momento, senza dover fare gesti improbabili o fermarti ogni volta.