Filippo Ganna: "Il podio alla Tirreno mi dà morale. Se Pogacar attacca da lontano…Villa troverà un'Italia che può fare grandi cose"

A conclusione della-Adriatico, abbiamo parlato con(secondo nella generale alle spalle di Ayuso e davanti a Tiberi, con vittoria nella cronometro inaugurale e cinque giorni in maglia di leader, ndr), in ottima condizione in vista della Milano-Sanremo di sabato e della Parigi-Roubaix, che rappresentano per il portacolori della Ineos Grenadiers dueobiettivi di questa stagione; nella quale ha deciso – almeno per il momento – di allentare gli impegni su pista per concentrarsi prevalentemente sul calendario della strada: “Sono stato a Sanremo per la ricognizione degli ultimi km della corsa, farò un paio di giorni tranquillo per cercare di recuperare le tante energie spese durante lae quindi cercherò di seguire il feeling e le sensazioni per poi arrivare a Milano giovedì in vista della Milano-Sanremo di sabato“.