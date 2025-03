Sport.periodicodaily.com - Fiducia a tempo per Thiago Motta: Juve-Genoa decisiva per le sorti del tecnico bianconero

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Le ultime due pesantissime sconfitte contro Atalanta e Fiorentina hanno fortemente messo in discussione il destino deldellantus. La dirigenza per ora non ha voluto procedere con l’esonero, propendendo per una sorta diperche, in caso di ulteriore passo falso contro ilalla ripresa del campionato, sarà inevitabilmente allontanato.PER: LA POSIZIONE DELLA SOCIETA’Non saranno più ammesse brutte figure da quì in avanti. Questo è in sostanza quanto emerso dal summit andato in scena nella giornata di ieri subito dopo l’allenamento della squadra, tra la dirigenza dellantus e l’allenatore italo-brasiliano. A nove giornate dal termine, infatti, c’è bisogno di conquistare il quarto posto, che vale l’accesso alla Champions League, considerato obiettivo imprenscindibile, soprattutto per ragioni economiche, dai vertici bianconeriSi vorrebbe evitare l’esonero prima della fine della stagione, per questo è stato chiesto aldi risolvere i problemi tattici e di avere più dialogo con i giocatori.