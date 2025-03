Lanazione.it - Fi-Pi-Li: un incubo senza fine. Due incidenti in direzione mare. Traffico in tilt

Pisa, 18 marzo 2025 - Non c’è mai pace per l’arteria più trafficata della nostra regione. Stamattina, 18 marzo, incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno. Il sinistro è avvenuto inPisa, tra gli svincoli di Santa Croce sull'Arno e San Miniato, inPisa. Erano le 8,20 quando un furgone ed un’auto si sono scontrati. Purtroppo, una donna risulterebbe ferita. Inevitabilmente si è formata una lunga coda. Ma non basta. Mezz’ora prima c’era stato un altro incidente, tra lo svincolo Cascina e quello di Navacchio-Visignano, sempre inPisa. Si sono tamponati più veicoli e le code hanno raggiunto i 5 chilometri. Ricordiamo che sempre la Fi-Pi-Li, nel tratto tra Vicarello e Lavoria, era stata chiusa per 48 ore a causa degli allagamenti scaturiti in seguito al nubifragio di venerdì scorso.