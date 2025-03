Ilgiorno.it - Festival Bonsai. Le azalee in fiore sono un incanto

Torna a Parabiago il 14° Satsuki, un evento dedicato alla bellezza delle, organizzato in collaborazione con la SatsukiAssociation di Kanuma, Giappone. Durante la manifestazione, gli spazi di Crespiaccoglieranno i visitatori in un’esposizione unica, dove le affascinanti fioriture dellesaranno le protagoniste assolute. La mostra offrirà l’opportunità di ammirare esemplari straordinari, tra cui piante ultrasecolari, caratterizzate da forme raffinate e fiori multicolori. Le, già sorprendenti per la loro imponenza e maturità, raggiungono il massimo splendore proprio nel mese di maggio, quando la fioritura trasforma ogni albero in un capolavoro di colori vivaci. Oltre all’esposizione, ilproporrà numerose attività gratuite, tra cui laboratori didattici aperti a tutti, dove sarà possibile portare i propriper ricevere consigli sulla cura e la modellatura dagli esperti di Crespi