Quotidiano.net - Festa del papà: le frittelle di riso toscane

In Toscana, ledirappresentano il dolce tipico delladel, chiudendo in dolcezza il tradizionale pranzo in famiglia. Facili da preparare, richiedono poco più di due ore tra preparazione, cottura e riposo, permettendo di realizzarle anche in mattinata per essere servite a pranzo. Gli ingredienti necessari sono semplici ed economici:, latte, acqua, zucchero, uova, scorza d’arancia e di limone, lievito e farina. Dopo la cottura delnei liquidi con le scorze, il composto viene lasciato raffreddare prima di essere arricchito con zucchero e tuorli. Successivamente, si aggiungono farina e lievito, formando piccole palline da friggere in olio caldo. Una volta dorate, vengono scolate su carta assorbente e spolverate con zucchero. Perfette per concludere il pasto senza appesantire, esistono anche varianti con l’aggiunta di uvetta, per un gusto ancora più ricco.