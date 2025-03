Quotidiano.net - Festa del Papà: le frasi e citazioni più belle da dedicare

Leggi su Quotidiano.net

Il 19 marzo si celebra San Giuseppe e ladel. Un giorno prima dell’equinozio di primavera 2025, il momento appare profondamente legato al risveglio della natura e al rinnovamento della nuova stagione. Sono i giorni dei primi lavori all’aperto e, fin dall’antichità, le feste coincidevano con la graduale ripresa delle attività agricole. Ladelricorda il lavoro, spesso invisibile e silenzioso, dei padri e, se talvolta sembra difficile esprimere tutto l’affetto, la ricorrenza diventa occasione per dire la gratitudine che di solito non ci si permette, anche con un semplice biglietto. "Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli” Friedrich Schiller “Un padre vale più di cento maestri” George Herbert di Cherbury "Un uomo sa quando sta diventando vecchio perché comincia ad assomigliare a suo padre” Gabriel García Márquez "Ogni padre dovrebbe ricordarsi che un giorno suo figlio seguirà il suo esempio invece che il suo consiglio” Charles Kettering “Ricordi,? E quella volta che mi dicesti che i soldi non sono la realtà? Beh, vecchio mio, oggi ho 42 anni, e alla fine ho capito quello che tentavi di dirmi.