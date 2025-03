Thesocialpost.it - Ferrovie, ancora un guasto: ritardi e cancellazioni

Leggi su Thesocialpost.it

Mattinata difficile per pendolari e viaggiatori a Milano Centrale, dove unha causatosignificativi su tutta la rete ferroviaria. Dalle 8:35, il tabellone della stazione ha iniziato a riempirsi di segnalazioni difino a 60 minuti, coinvolgendo treni ad alta velocità, Intercity e regionali.Leggi anche: Sciopero 8 marzo, disagi previsti per aerei, treni e scuolaUn altrosul nodo ferroviario di MilanoI tecnici dellesono intervenuti per risolvere il problema, ma Rfi ha parlato di un generico “inconveniente tecnico”, senza fornire ulteriori dettagli. La situazione ha iniziato a migliorare solo dalle 9:30, con una ripresa graduale della circolazione, anche se isono rimasti tra i 30 e i 60 minuti, soprattutto per i treni ad alta velocità, che in alcuni casi hanno dovuto deviare sulle linee convenzionali.