Sport.quotidiano.net - Ferrari, Vasseur vuol dire fiducia. La Cina vicina per un riscatto Sprint

Leggi su Sport.quotidiano.net

Come si chiamava quel film di Massimo Troisi? Ah, sì: pensavo fosse amore e invece era un calesse. Vale anche per noisti: pensavamo che la Rossa di Hamilton e Leclerc fosse un missile e invece, appunto, in Australia era un calesse. Grande è la confusione sotto il cielo di Maranello. A Melbourne non ha funzionato nulla. Qualifiche mediocri, macchina lenta ed inguidabile in gara, sul bagnato come sull’asciutto, strategia pessima. Ma come è potuto accadere?!? Reazione. Conviene confidare nella teoria dell’autogol. Tradotto: per misteriose ragioni sull’asfalto dell’Albert Park sono state rovinosamente sbagliate le scelte d’assetto e dunque così si spiega la Waterloo di Fred, il nostro simpatico Napoleone del muretto. Lui, il capo francese del reparto corse, pare pensarla così.