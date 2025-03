Sportnews.eu - Ferrari, Hamilton dopo il Gp d’Australia: “In Cina faremo qualche modifica”

Il pilota dellaLewisha commentato la sua prestazione in Australia ammettendo cosa non ha funzionato.Quello in Australia è stato un weekend da dimenticare per lache ha ottenuto un ottavo ed un decimo posto, conquistati rispettivamente da Charles Leclerc e Lewis. L’esordio sulla monoposto di Maranello per il sette volte campione del mondo non è stato, dunque, quello che molti tifosi si aspettavano.Lewis, il commento del pilotail Gp(Foto da Instagram – lewis) – Sportnews.euIl pilota britannico ha ammesso,la gara, di non avere sentito particolare fiducia nella monoposto aggiungendo di essere pronto ad effettuarea livello di impostazioni per la prossima tappa della stagione inha poi parlato dei problemi di comunicazione con il suo ingegnere di pista Riccardo Adami ammettendo che in queste settimane lavoreranno insieme per trovare la giusta sintonia.