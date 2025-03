Ilgiorno.it - Fermate dei treni soppresse. Sindaci e pendolari a terra. Bocciate in Regione le proposte

Fumata nera, come quella della ciminiera di una locomotiva a carbone. Dal Pirellone hanno detto "no" a tutte ledeie deidel Merate (foto); no a rimandare i lavori; no a mantenere tutte leallungando i tempi di percorrenza, no a garantire almeno fasce di garanzia al mattino, all’orario di uscita da scuola e al pomeriggio quando si ritorna da scuola e dal lavoro. Ieri mattina il consigliere regionale dem lecchese Gian Mario Fragomeli ha incontrato i dirigenti dell’assessore regionale ai Trasporti per discutere della sospensione per un mese e mezzo per direzione di metà delledeinelle stazioni di Osnago e Airuno e di tutte quelle dei RegioExpress a Mandello a partire da oggi per lavori lungo la linea Milano – Lecco – via Carnate tra Monza e Calolziocorte.