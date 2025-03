Ilgiorno.it - Femminicidio di Chignolo Po, la confessione di Franco Pettineo: “Abbiamo litigato e poi ho strangolato Sabrina”

Po (Pavia), 18 marezo 2025 – Resta in carcere, 52enne reo confesso deldiBaldini Paleni, 56enne strangolata nella loro casa in via Mariotto alla frazione Lambrinia diPo. Il fermo eseguito venerdì sera nella caserma dei carabinieri di Pandino, dopo la primaresa ai pm delle Procure di Cremona e Pavia, è stato convalidato ieri dal Gip di Cremona, che ha anche confermato la misura cautelare della detenzione in carcere per poi trasmettere gli atti alla Procura di Pavia, competente per l’omicidio, mentre quella di Cremona lo era per il rintraccio, a Dovera, e appunto il fermo. Nell’interrogatorio davanti al Gip, assistito dall’avvocato d’ufficio Marco Bencivenga del foro di Cremona, che dopo il trasferimento degli atti a Pavia sarà sostituito con tutta probabilità da un altro legale d’ufficio se non ne verrà nominato uno di fiducia, il 52enne ha sostanzialmente confermato la ricostruzione dei fatti già resa in sede di primo interrogatorio ai pm.